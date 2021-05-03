Milli güreşçiler, olimpiyat kotası almak için Bulgaristan'a gidecek

Milli güreşçiler, Bulgaristan'da düzenlenecek olan Dünya Olimpiyat Kotası Elemeleri için 4 Mayıs Salı günü bu ülkeye gidecek.



Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Tokyo Olimpiyat Oyunları için bugüne dek 8 kota alan milli güreşçiler, bu sayıyı yükseltmeyi hedefliyor.



Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, Tokyo'ya 12 sporcuyla gitmek istediklerini anlatarak, "Güreşte her sıklette 23 olan toplam kota sayısı bu olimpiyatlarda 16'ya düştü. Biz Rio'ya 14 kota alarak gitmiştik. Şu ana kadar 8 kota aldık. Hedefimiz Bulgaristan'da yapılacak olan Dünya Olimpiyat Kota Elemeleri'nde 4 kota daha alıp, toplam kota sayımızı 12'ye yükseltmek." ifadelerini kullandı.



Asıl hedeflerinin Tokyo'da madalyalar olduğunu vurgulayan Aydın, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın, Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun ve Türk halkının beklentileri yüksek. Biz de bunun bilincinde olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Sporcularımız büyük bir özveriyle, adeta hiç dinlenmeden çalışıyor. Federasyon olarak onların her zaman yanlarındayız. Rio'da 1 altın madalya almıştık, bu kez altın sayımızı ikiye çıkarmak istiyoruz. Amacımız Tokyo'da daha büyük başarılar elde etmek." değerlendirmesinde bulundu.



Milli takımın Bulgaristan kafilesinde şu isimler yer alacak:



Serbest stil:



65 kilo: Selahattin Kılıçsallayan



74 kilo: Soner Demirtaş



Grekoromen stil:



67 kilo: Enes Başar



77 kilo: Fatih Cengiz



87 kilo: Metehan Başar



Kadınlar:



53 kilo: Zeynep Yetgil



57 kilo: Bedia Gün



62 kilo: Elif Jale Yeşilırmak



68 kilo: Buse Tosun



76 kilo: Yasemin Adar



