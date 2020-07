Milli güreşçi Kerem Kamal minderde 'olimpiyat vizesi' için ter dökecek

Milli güreşçi Kerem Kamal, 2021'deki Tokyo Olimpiyatları'na "vize" alabilmek için çalışmalarını sürdürüyor.



Gençlerde 3 dünya şampiyonluğu ve büyüklerde Avrupa ikinciliği bulunan Kerem Kamal, olimpiyatlarda da madalya almak istiyor.



Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında normalleşme sürecine girilmesiyle Güreş Milli Takımı ile Bolu Aladağ'da kampa giren Kerem Kamal, günde çift antrenman yaparak güç depoluyor.



Kondisyon ve kuvvet çalışması yapan Kerem Kamal, antrenmanlarını aksatmayarak salgın sonrası düzenlenecek organizasyonlara hazırlanıyor.



- "Basamak basamak yukarı doğru çıkacağım"



Kerem Kamal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son Avrupa Şampiyonası'nda gümüş madalya kazandığını hatırlatarak, "Geçen sene üçüncü olmuştum. Bu sene de ikinci oldum. İnşallah basamak basamak yukarı doğru çıkacağım. En iyisi olana kadar çalışmaya devam edeceğim." diye konuştu.



Koronavirüs tedbirleri kapsamında çalışmalara verilen 3 aylık arayı en iyi şekilde değerlendirmeye çalıştığını anlatan Kerem Kamal, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Karantina sürecinde her gün antrenmanımı yapmaya gayret gösterdim. Antrenmansız gün geçirmemeye çalıştım. Hocalarımızın bana verdiği programları yaptım. Karantina sürecini daha çok eksik olan yönlerimi güçlendirmek için değerlendirdim. Şimdi milli takım kamplarımız başladı. Olimpiyatlara vize almak için hazırlanıyoruz. İnşallah vize alıp ülkemizi olimpiyatlarda temsil etmek de nasip olur."



- "Olimpiyat her sporcunun hayalidir"



Kerem Kamal, olimpiyatların kendisi için farklı platform olduğuna işaret ederek, "Dünya arenalarına çıktığımdan beri olimpiyat benim için her zaman çok farklı bir duygu oldu. Olimpiyat her sporcunun hayalidir. İnşallah olimpiyat vizesini alıp hayallerimi gerçekleştirmek istiyorum. Orada da madalya alıp hem ülkemi hem de kendimi ve ailemi gururlandırmak istiyorum." ifadelerini kullandı.



Uzun süredir güreşemediklerini dile getiren Kerem Kamal, "Minderden yaklaşık 4 aydır uzağız. Bu sürede hiç güreş yapmadık. Çok özledik. Bu sürecin bir an önce bitmesini ve eski antrenman sistemimize dönmek istiyoruz. İnşallah bu süreci tüm sporcuların ve ağabeylerimizin sağlıklı bir şekilde bitirmesini diliyorum." şeklinde konuştu.