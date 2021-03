Niğde'de yaşadığı beldede koşan ablalarına özenerek spora başlayan milli atlet Şevval Özdoğan, Kenya'da düzenlenecek 20 Yaş Altı Dünya Şampiyonası'nda altın madalya alarak Türkiye'yi gururlandırmak istiyor.



Bulgaristan'da şubat ayında düzenlenen 20 Yaş Altı Balkan Salon Atletizm Şampiyonası'nda kadınlar 1500 metrede gümüş madalya kazanan Şevval Özdoğan, AA muhabirine, 10 yaşındayken yaşadığı Sazlıca beldesinde kurulan atletizm takımında koşan ablalarına özendiğini söyledi.



Birkaç kez koşmayı denediğini, daha sonra atletizme başladığını belirten 18 yaşındaki sporcu, şunları kaydetti:



"Atletizm, çok zor bir branş, herkesin yapabileceği bir spor değil. Çok sabır gerektiriyor, çok azim gerektiriyor. Bütün zorluklara rağmen ben çok seviyorum. Bulgaristan'da şubat ayında yapılan Balkan Şampiyonası'nda ülkemi ve ilimi 1500 metrede temsil ettim, ikicilik madalyası aldım. Ülkemi ve ilimi gururlandırdığım için çok mutluyum. Temmuz ayında Estonya'da 20 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası var, ona hazırlanıyorum. Kürsü yapmak istiyorum, bayrağımı dalgalandırmak istiyorum. Asıl hedefim ise ağustos ayında Kenya'da düzenlenecek 20 Yaş Altı Dünya Şampiyonası'nda birinci olmak, ülkemi ve ilimi gururlandırmak. Dünya Şampiyonası için de Türkiye çapında yapılan yarışlarda kota almayı hedefliyorum."



Şevval Özdoğan, çalışmaların yoğun ve yorucu olmasına rağmen hedefine odaklandığı için zorlanmadığını dile getirdi.



Her kadının spor yapması gerektiğini vurgulayan milli atlet, "Kadınlar kendini ne kadar üstün görürse o kadar başarı elde eder. Bir kadın amaçladığı hedef doğrultusunda her ne koşulda giderse gitsin amacını gerçekleştirir. Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinde antrenörlük birinci sınıf öğrencisiyim. Hem antrenmanlarımı hem de derslerimi bir arada götürmeye çalışıyorum. Destek olan hocalarıma çok teşekkür ederim. Ben de ileride kendim gibi sporcular yetiştirip Türkiye'ye ve ilimize hayırlı olmalarını istiyorum." diye konuştu.



Antrenör Ahmet Yavuz ise Şevval Özdoğan'ın gelecek vadeden bir sporcu olduğuna dikkati çekti.



Milli atletin temmuz ayında yapılacak Balkan ve Avrupa şampiyonalarında kürsüye çıkmayı hedeflediğini aktaran Yavuz, "Daha sonra Dünya Şampiyonası'na katılıp orada madalya almak istiyor. Sonra da 2024'te yapılacak olimpiyatlarda ülkemizi ve ilimizi temsil etmeyi hedefliyor. Yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Atletizm özellikle bir kadın için gerçekten çok zor. Yeri geliyor 2 bin 300 rakımdaki Ketençimen Yaylası'nda, zaman zaman da pistte antrenman yapıyoruz. Atletizmde orta ve uzun mesafede, kar, kış, yağmur soğuk demeden çalışmak zorundasın, dinlenme şansın yok. Bana olimpiyat nasip olmadı, dileğim Niğde'mizden böyle bir çocuğumuzun olimpiyatlarda ve dünya şampiyonasında ülkemizi temsil etmesi." ifadelerini kullandı.



Gençlik ve Spor İl Müdürü İlker Ötgünlü de Şevval Özdoğan'ın çok gayretli ve başarılı bir sporcu olduğunu belirterek, kendisine her türlü desteği verdiklerini, 20 Yaş Altı Dünya Şampiyonası'nda Türkiye'yi en iyi şekilde temsil edeceğine inandığını vurguladı.