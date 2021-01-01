Milicic: "Gobert o parayı alıyorsa, Jokic 500 milyon dolar almalı!"

Eski NBA oyuncusu Darko Milicic, Utah Jazz yıldızı Rudy Gobert'in 205 milyon dolarlık sözleşme almasını baz alarak, Denver Nuggets süperstarı Nikola Jokic'in 500 milyon dolarlık bir sözleşme almış olması gerektiğini söyledi.



Jazz'in geçtiğimiz ölü sezonda, kariyerinde iki kez Yılın Savunmacısı ödülü almış olan Gobert'e verdiği 205 milyon dolarlık uzatma kontratı, birçok kişi tarafından eleştirilmişti.



Milicic, memleketlisi Jokic'i övdüğü açıklamasında, Gobert'in aldığı maaş ile ilgili şunları söyledi:



"NBA'nin temelinin paraya dayandığının farkında olmak gerek. Gobert bu kadar parayı alabiliyorsa, bizim Jokic'imiz 500 milyon dolarlık bir sözleşme almalı. Kendisi Rudy'den o kadar iyi.



NBA için pazarlama her zaman ön planda yer aldı ve ligi mümkün olduğunca bir şov dünyası haline getirdiler. Bugün konuştuğumuz bu rakamlar gerçek dışı resmen. Evet, çok para harcanıyor ve bir şekilde geri dönmek zorunda ama birine bu kadar çok para vermek, tamamen delilik."



