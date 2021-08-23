Milan tek golle sezonu 3 puanla açtı

İtalya Serie A'nın ilk haftasında Milan, deplasmanda Sampdoria'ya konuk oldu.
Luigi Ferraris Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Milan 1-0 kazanarak sezonu 3 puanla açtı.
Karşılaşmanın henüz başında 9. dakikada Brahim Diaz'ın attığı golle Milan galibiyete uzanırken kırmızı siyahlı takım rakibinin kalesini yokladığı etkili şutlarda kalesini kapattı.
Milan'da Zlatan Ibrahimovic maç kadrosunda yer almazken Hakan Çalhanoğlu'nun Inter'e transfer olmasıyla 10 numarayı alan ve forvet arkası pozisyonda oynayan Diaz, ilk maçında takımına galibiyeti getirmiş oldu.
Luigi Ferraris Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Milan 1-0 kazanarak sezonu 3 puanla açtı.
Karşılaşmanın henüz başında 9. dakikada Brahim Diaz'ın attığı golle Milan galibiyete uzanırken kırmızı siyahlı takım rakibinin kalesini yokladığı etkili şutlarda kalesini kapattı.
Milan'da Zlatan Ibrahimovic maç kadrosunda yer almazken Hakan Çalhanoğlu'nun Inter'e transfer olmasıyla 10 numarayı alan ve forvet arkası pozisyonda oynayan Diaz, ilk maçında takımına galibiyeti getirmiş oldu.