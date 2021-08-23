Milan tek golle sezonu 3 puanla açtı

Serie A'nın 1. haftasında Milan, deplasmanda Sampdoria'yı 1-0 yenerek sezona üç puanla başladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Milan tek golle sezonu 3 puanla açtı
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23 Ağustos 2021 23:42
İtalya Serie A'nın ilk haftasında Milan, deplasmanda Sampdoria'ya konuk oldu.

Luigi Ferraris Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Milan 1-0 kazanarak sezonu 3 puanla açtı.

Karşılaşmanın henüz başında 9. dakikada Brahim Diaz'ın attığı golle Milan galibiyete uzanırken kırmızı siyahlı takım rakibinin kalesini yokladığı etkili şutlarda kalesini kapattı.

Milan'da Zlatan Ibrahimovic maç kadrosunda yer almazken Hakan Çalhanoğlu'nun Inter'e transfer olmasıyla 10 numarayı alan ve forvet arkası pozisyonda oynayan Diaz, ilk maçında takımına galibiyeti getirmiş oldu.


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