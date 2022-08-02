Midtsjö hazır geldi, Okan Buruk kararını verdi!

Galatasaray Yönetimi'nin AZ Alkmaar'a rest çekerek İstanbul'a getirdiği yeni orta sahası Fredrik Midtsjö, kısa süre içinde takıma katılacak.Fiziksel açıdan yeni sezona hazır olan Norveçli futbolcu, 7 Ağustos Pazar günü Antalyaspor ile deplasmanda oynanacak ilk lig maçında kadroya dahil edilecek. Alkmaar formasıyla Konferans Ligi'nde eleme maçlarına çıkan 28 yaşındaki futbolcunun, ilk 11'de başlama ihtimali de yüksek. Okan hoca, Midtsjö'nün antrenman performansına göre bir karar verecek.Deneyimli oyuncu, büyük ihtimalle Sergio Oliveira'nın yanında savunmaya yönelik görev yapacak. 10 numarada ise şimdilik Emre Akbaba'nın yeri garanti görünüyor.Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Midtsjö transferi hakkında şunları söyledi: "İyi bir takım oyuncusu. Tabii ki biz iyi oyunculara sahibiz. O da iyi bir takım oyuncusu. Takım oyuncusu olmak, bir profesyonel olmak çok önemli. Her sene 40-42 maç oynayan bir oyuncu. Bu anlamda hem toplu hem topsuz oyunda bize destek verecek. Ayakları da iyi olan bir oyuncu seçtik. Bizi ileriye taşıyacak, performansı yüksek bir oyuncu. Onun da bize katkı sağlayacağını düşünüyorum. Onun yanında tabii ki yine transferlerimiz olacak. Takımımızı en güçlü hale getirmek istiyoruz. Zor geçen senenin ardından bu senenin bizim için çok daha iyi geçmesini istiyoruz. O yüzden en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Yönetimimiz en iyisini yapmaya çalışıyor. İnşallah güçlü bir kadro ile şampiyonluk yarışı içerisinde, en iyisini yapan ve şampiyonluk için bütün performansını veren bir takım olmak istiyoruz."