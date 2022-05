Metin Öztürk adaylık başvurusunu yaptı!

Galatasaray Kulübünde başkanlığa aday olan Metin Öztürk, adaylık başvurusunu kulüp binasında Divan Kurulu Başkanlığına teslim etti.



Başvurusunun ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Öztürk, başkanlık seçiminin ardından yeni yapılanma için çok kısa bir sürelerinin kalacağını söyledi.



Başkan adaylarının başkan seçilmiş gibi çalışmaya başlayacaklarını söyleyen Öztürk, "30 Nisan'la 30 Haziran arası iki aylık bir süreç vardı. Şimdi 11 Haziran'da seçildiğimizi, mazbatayı 15'inde aldığımızı düşünün, 15 günlük bir süreç kalıyor. Bu süreç içinde transferlerin tamamlanması, yeni transferlerin gelmesi, hocanın yolları ayırmayı düşündüğü kişiler varsa onlarla ayrılmak. Kampın programlanması gibi konular için çok az bir süreç kalıyor. Dolayısıyla biz şu an, büyük ihtimalle diğer başkan adayı da seçilmiş gibi transfer çalışmalarıyla ilgili mutlaka ekiplerini çalıştıracak. Mutlaka yönetimden bilgi alacak, onların bir çalışmaları varsa onları da değerlendireceğiz" diye konuştu.



Başarılı branşlarda değişiklikler yapmayacaklarını kaydeden Öztürk şunları söyledi:



"Bir yandan voleybol, basketbol ve amatör branşlarımız var. Galatasaray Spor Kulübü tek başına futbol değil. Futbol ana dinamomuz. Bu kıymetli zamanı seçim çalışmasıyla heba etmeyelim, bu çalışmayı bir an önce aradan çıkaralım istedik. Yönetim ekibimiz burada. İki gün önce yönetim toplantımızı yaptık. Tam gaz çalışmaya devam ediyoruz ve ara ara kulüpten farklı konularda bilgi istiyoruz, onları da alıyoruz. Voleybol, basketbol iyi gidiyor. Orada fikri katkılarımız oluyor. Herhangi bir sorun yaşamıyoruz. Futbolla ilgili henüz bizden bir bilgi istemediler, kendileri de bir bilgi arz etmediler. Futbolda zaten kötü bir sezon geçiriyoruz. Onlar da herhalde sezon kapanıp mevcut hoca ve teknik heyetin bir rapor sunmasını bekliyorlar. Lig biter bitmez mevcut kadro onlara bir rapor sunacak, onlar da bizimle paylaşacaklar. Şu anda biz iletişimde mevcut yönetimle bir sıkıntı yaşamadık. Özellikle voleybol ve basketbolda iyi giden düzenin yöneticilerinin devam etmesini istiyoruz. Amacımız bizim tanıdıklarımızın orada olması değil Galatasaray'ın daha iyi yönetilmesi ve daha ileri gitmesi. Bu her branş için geçerli. Tüm branşlarda bizi iyi götüren taraflara destek vermeye devam edeceğiz. Futbolda mutlaka yeni bir yapılanma olacak. Şu anki sonuçlar kötü yönetildiğini gösteriyor. Kötü yönetilenin devamı olmaz. Futbol dışındaki alanlarda yönetimin mevcut düzenine çok fazla dokunmayacağız."



Öztürk yeni bir başkan adayı çıkma ihtimali ile ilgili olarak da "Hukuken yeni bir aday çıkabilir ama Galatasaray Lisesi gibi bir kültür yuvasından çıkan, değerler silsilesinin kaya gibi durduğu bir yerde bu tip kapı arkası işler şık karşılanmaz ve sandıkta gereken dersi alır." dedi.





