Metin Diyadin: 'Yenilseydik yazık olurdu'

TFF 1. Lig'in 10. haftasında deplasmanda Kocaelispor'u 2-1 mağlup eden Gençlerbirliği'nde teknik direktör Metin Diyadin, maücadeleyi değerlendirdi.



Diyadin, son 4 haftada 10 puan topladıklarını anımsatırken, milli maç arası ve bay geçilen haftayla birlikte uzun bir araları olduğunu, ardından zorlu Kocaeli deplasmanına geldiklerini anlattı.



Bütçe ve kadro derinliği olarak kendilerinden farklı bir rakibe karşı mücadele verdiklerini dile getiren Metin Diyadin, ligin en önemli özelliğinin, her maçı final havasında oynama zorunluluğu olduğunu kaydetti.



53 yaşındaki teknik adam, şu görüşlerini aktardı:



"Taraftarını arkasına almış Kocaelispor, 22-23 yaş ortalaması bir takımla oynarken, zaman zaman etkilenme oluyor. Oyun üstünlüğünü belirli bir dönemden sonra ele alacağımızı düşünüyordum. Kocaelispor'un kontratakta etkili olabileceğini biliyorduk. Nitekim gol de öyle geldi. İlk yarı böyle 2-3 pozisyon daha var ama süre geçtikçe oyun üstünlüğü bize geçti. İkinci yarıda oyun üstünlüğünü tamamen ele aldık. Yenilseydik bizim adımıza yazık olurdu. Hem oyun hem de skor olarak galibiyeti hak ettiğimizi düşünüyorum. Bunu burada bırakıp, önümüze bakmamız lazım. Bu ligde herkesin birbirini yenme şansı var. Her haftaya final gibi hazırlanmamız gerekiyor. Bu tip maçları kazanmanın, ancak devamını getirdiğinizde bir önemi olur. Genç bir yaş ortalamamız var. İnşallah çıkışımız devam eder."





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