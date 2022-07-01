Mete Gazoz, Akdeniz Oyunları'nda gümüş madalya kazandı

Olimpiyat şampiyonu milli okçu Mete Gazoz, Cezayir'de düzenlenen Akdeniz Oyunları'nda gümüş madalya kazandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Mete Gazoz, Akdeniz Oyunları'nda gümüş madalya kazandı
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01 Temmuz 2022 18:23
Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nda, milli okçu Mete Gazoz, klasik yay erkekler kategorisinde gümüş madalya kazandı.

Oran kentinde gerçekleştirilen oyunlarda okçuluk branşında klasik yay bireysel ve takım finalleri yapıldı.

Mete Gazoz, klasik yay erkekler kategorisinin finalinde İtalyan Federico Musolesi ile karşılaştı.

Rakibine 6-4 yenilen Mete, gümüş madalyada kaldı.

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