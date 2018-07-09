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Mesut Özil, milli takımı bırakıyor

Son dönemde en çok eleştirilen isimlerden olan Mesut Özil'in Almanya Milli Takımı'nı bırakma kararı aldığı iddia edildi.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Mesut Özil, milli takımı bırakıyor
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09 Temmuz 2018 21:52
Dünya Kupası'nda büyük hayal kırıklığı yaşayan Almanya Milli Takımı'nda eleştirilen isimlerden Mesut Özil ile ilgili çarpıcı bir iddia gündeme geldi.

Turnuva öncesinde Türk asıllı Alman futbolcular Mesut Özil ve İlkay Gündoğan Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte çekindikleri fotoğraf ile gündeme Mesut Özil'in, milli takımı bırakacağı iddia edildi.

Alman basınına yansıyan haberde, Dünya Kupası öncesinde başlayan ve devam eden eleştirilerin bir numaralı hedefi olan Mesut Özil'in milli takıma veda kararı aldığı belirtildi.

Mesut Özil'in yaşanan süreç ve sonrasında yaşananlarla ilgili yakında bir açıklama yapması bekleniyor.



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