Mesut Özil, milli takımı bırakıyor

'nda büyük hayal kırıklığı yaşayan'nda eleştirilen isimlerdenile ilgili çarpıcı bir iddia gündeme geldi.Turnuva öncesinde Türk asıllı Alman futbolcular Mesut Özil ve İlkay Gündoğan Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte çekindikleri fotoğraf ile gündeme Mesut Özil'in, milli takımı bırakacağı iddia edildi.Alman basınına yansıyan haberde, Dünya Kupası öncesinde başlayan ve devam eden eleştirilerin bir numaralı hedefi olan Mesut Özil'in milli takıma veda kararı aldığı belirtildi.Mesut Özil'in yaşanan süreç ve sonrasında yaşananlarla ilgili yakında bir açıklama yapması bekleniyor.