Mesut Özil'den paylaşım

Fenerbahçe'de forma giyen Mesut Özil, Çaykur Rizespor karşısında alınan 4-0'lık galibiyetin ardından sosyal medyadan bir paylaşım yaptı.
Tecrübeli futbolcu, paylaşımında, 'İnanmaya devam yazdı ve sarı-lacivert kalp emojilerini kullandı.
Çaykur Rizespor karşılaşmasında ilk 11'de başlayan ve sahada etkili bir görüntü sergileyen 33 yaşındaki fuutbolcu, 87. dakikada ise yerini genç Arda Güler'e bıraktı.
İşte Mesut Özil'in paylaşımı:
Tecrübeli futbolcu, paylaşımında, 'İnanmaya devam yazdı ve sarı-lacivert kalp emojilerini kullandı.
Çaykur Rizespor karşılaşmasında ilk 11'de başlayan ve sahada etkili bir görüntü sergileyen 33 yaşındaki fuutbolcu, 87. dakikada ise yerini genç Arda Güler'e bıraktı.
İşte Mesut Özil'in paylaşımı:
İnanmaya devam… 💛💙 // A step in the right direction... 💛💙🔥 #M1Ö #YaFenerYa pic.twitter.com/CiUuGLzMk2
— Mesut Özil (@MesutOzil1088) December 5, 2021