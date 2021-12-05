Mesut Özil'den paylaşım

Fenerbahçe'nin Çaykur Rizespor'u 4-0 mağlup etmesinin ardından Mesut Özil bir paylaşımda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Mesut Özil'den paylaşım
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05 Aralık 2021 23:50
Fenerbahçe'de forma giyen Mesut Özil, Çaykur Rizespor karşısında alınan 4-0'lık galibiyetin ardından sosyal medyadan bir paylaşım yaptı.

Tecrübeli futbolcu, paylaşımında, 'İnanmaya devam yazdı ve sarı-lacivert kalp emojilerini kullandı.

Çaykur Rizespor karşılaşmasında ilk 11'de başlayan ve sahada etkili bir görüntü sergileyen 33 yaşındaki fuutbolcu, 87. dakikada ise yerini genç Arda Güler'e bıraktı.

İşte Mesut Özil'in paylaşımı:




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