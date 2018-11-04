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Mesut Bakkal: "Skoru hiç beğenmedim"

Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında konuk ettiği Evkur Yeni Malatyaspor'a 1-0 mağlup olan Aytemiz Alanyaspor'un teknik direktörü Mesut Bakkal, "Mücadeleden memnunum. Skoru hiç beğenmedim. Oyuncularımı da mücadelelerinden dolayı kutluyorum." dedi.

Kaynak: AA
Mesut Bakkal: 'Skoru hiç beğenmedim'
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04 Kasım 2018 20:44
Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Evkur Yeni Malatyaspor'a 1-0 mağlup olan Aytemiz Alanyaspor'un teknik direktörü Mesut Bakkal, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, ceza sahasına bile girmeyen rakip takıma yenilmenin üzücü olduğunu söyledi.

"KAÇIRDIK, FUTBOLDA BU VAR"

Haftalardır istedikleri oyunu ortaya koyamadıklarını ancak bu maçta iyi oynayan, iyi mücadele eden ve üretmeye çalışan bir Aytemiz Alanyaspor'un olduğunu dile getiren Bakkal, "Kanatları kullandık. Koşu mesafemiz yüksekti, denedik ve sonuçta bir penaltı kazandık. Kaçırdık, futbolda bu var." diye konuştu.

"SKORU HİÇ BEĞENMEDİM"

Maçın büyük bir bölümünü rakip sahada oynadıklarını aktaran Bakkal, "Mücadeleden memnunum. Skoru hiç beğenmedim. Oyuncularımı mücadelelerinden dolayı kutluyorum. Malatya'yı tebrik ediyorum, tek şut ve galibiyet." ifadelerini kullandı.

Mesut Bakkal, ligde bazı şanssızlıklar yaşadıklarını ancak mücadeleci ve istekli oyunlarını devam ettirmeleri halinde her takımı yenebileceklerini sözlerine ekledi.

 

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