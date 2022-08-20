Mertens: 'Ara verdikten sonra kolay değil'

Galatasaray'ın yeni transferlerinden Dries Mertens, Ümraniyespor maçı sonrası açıklamalarda bulundu.



Maçla ilgili değerlendirmesinde Mertens, "Gerçekten zor bir maçtı. Bir çok yeni oyuncu vardı, hocamız da yeni. Biraz daha birbirimize alışmamız gerekiyor. İkinci yarıda biraz daha iyi oynamayı başardık. İlk yarıda daha kötürdük. Sonra Bafe güzel bir gol attı ve kazandık" açıklamasını yaptı.



İdman eksiği olduğunu ve zamanla form tutacağını belirten Mertens, "Hocamız bana zaman vermek istedi. Biraz ara verdikten sonra maça çıkmak kolay değildi. Kendimi gerçekten geliştirebileceğime ve alışabileceğime inanıyorum" diye konuştu.



Mertens maç sonu açıklamalarını Türkçe "Teşekkür ederim" sözleriyle tamamladı.





