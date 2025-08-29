29 Ağustos
Mert Hakan Yandaş ve İrfan Can Kahveci'den Mourinho'ya veda!

Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci ve Mert Hakan Yandaş Jose Mourinho'ya veda etti.

calendar 29 Ağustos 2025 13:32 | Son Güncelleme Tarihi: 29 Ağustos 2025 15:21
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
Mert Hakan Yandaş ve İrfan Can Kahveci'den Mourinho'ya veda!
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho ile yolların ayrılmasının ardından, İrfan Can Kahveci ve Mert Hakan Yandaş'tan veda paylaşımı geldi.

İRFAN CAN KAHVECİ'NİN JOSE MOURINHO'YA VEDA PAYLAŞIMI;

"Her şey için teşekkürler efendim, sizi tanımak harikaydı. Bol şans ve gelecekte en iyisini dilerim."



 Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci, Jose Mourinho'ya veda etti. pic.twitter.com/BDCVCYPnoP

— Sporx (@sporx) August 29, 2025

MERT HAKAN YANDAŞ'TAN JOSE MOURINHO'YA VEDA PAYLAŞIMI;

Öte yandan Mert Hakan Yandaş'ta Portekizli teknik adama veda paylaşımında bulundu.

Mert Hakan Yandaş, Jose Mourinho'ya veda etti. pic.twitter.com/paVK63A5cb

— Sporx (@sporx) August 29, 2025

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 3 3 0 0 10 0 9
2 Trabzonspor 3 3 0 0 3 0 9
3 Göztepe 3 2 1 0 5 0 7
4 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
5 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
6 Antalyaspor 3 2 0 1 3 2 6
7 Fenerbahçe 2 1 1 0 3 1 4
8 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
9 Eyüpspor 3 1 0 2 4 7 3
10 Gaziantep FK 3 1 0 2 2 7 3
11 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
12 Alanyaspor 2 0 1 1 1 2 1
13 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
14 Kayserispor 2 0 1 1 1 5 1
15 Kasımpaşa 2 0 0 2 1 3 0
16 Gençlerbirliği 3 0 0 3 2 5 0
17 Kocaelispor 3 0 0 3 1 5 0
18 Karagümrük 2 0 0 2 0 5 0
