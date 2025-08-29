Mert Hakan Yandaş ve İrfan Can Kahveci'den Mourinho'ya veda!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho ile yolların ayrılmasının ardından, İrfan Can Kahveci ve Mert Hakan Yandaş'tan veda paylaşımı geldi.



İRFAN CAN KAHVECİ'NİN JOSE MOURINHO'YA VEDA PAYLAŞIMI;



"Her şey için teşekkürler efendim, sizi tanımak harikaydı. Bol şans ve gelecekte en iyisini dilerim."

MERT HAKAN YANDAŞ'TAN JOSE MOURINHO'YA VEDA PAYLAŞIMI;



Öte yandan Mert Hakan Yandaş'ta Portekizli teknik adama veda paylaşımında bulundu.



Mert Hakan Yandaş, Jose Mourinho'ya veda etti. pic.twitter.com/paVK63A5cb



— Sporx (@sporx) August 29, 2025

