Merih Demiral'dan gelen paradan Karamürsel'e tesis planı

Karamürsel İdman Yurdu Spor Kulübü, milli futbolcu Merih Demiral'ın transferi için Juventus Kulübünden aldığı yetiştirme tazminatını planlanan modern spor tesisinde kullanmak istiyor.



Kulüp başkanı Muharrem Erdoğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, altyapıya çok önem verdiklerini, yetiştirdikleri bazı sporcuların şu anda profesyonel ekipler ile milli takımlarda oynadığını anlattı.



1979 yılında kurulan kulüpte elde edilen başarıların ekip olarak sağlandığına işaret eden Erdoğan, her yıl 150 sporcu ile çalışmaları sürdürdüklerini kaydetti.



- "Modern bir spor tesisi yapılacak"



Erdoğan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkisinin azalmasıyla 2-3 sporcuyu daha profesyonel takımlara göndermeyi hedeflediklerini vurgulayarak, şunları ifade etti:



"İlk profesyonel sporcumuz Murat Doğansoy'du. Daha sonra kaleci Hakan Arıkan, Ali Berk Tekin, Merih Demiral ve en son Berkay Özer oldu. Profesyonel takımlarda oynayan oyuncular için ilk lisans çıkaran kulübe yetiştirme ve dayanışma ücreti adı altında ödeme yapılır. Her profesyonel futbolcumuzdan belirlenen bir pay kulübümüze gelir. Merih Demiral'a kadar profesyonel takımlardan kulübümüze çok az paralar ödendi. Biz de yasal hakkımızı tam kazanmak amacıyla avukat tuttuk. Merih Demiral'ın transferinden iyi bir para aldık. Tabii bu paranın yüzde 15'i avukat masrafına gitti. Kulüp olarak karar aldık, gelen paraları değerlendirmek amacıyla Karamürsel'de hem kulübümüz hem dışarıdan profesyonel takımların da faydalanabileceği modern bir spor tesisi yapmaya karar verdik."



Bir antrenman sahası, tam ölçülü futbol sahası, futbolcuların rahatlıkla kalabileceği bir kapalı tesis yapmayı düşündüklerini, Hayriye ve İhsaniye mahallelerindeki 2 yer üzerinde plan yaptıklarını aktaran Erdoğan, tesiste yetişecek sporcuları profesyonel takımlara göndermeyi sürdüreceklerine inandıklarını dile getirdi.



- "Karamürsel'i spor kenti olarak duyurmak istiyoruz"



Yetiştirme bedelleriyle kimseye muhtaç olmadan sporcu yetiştirmeyi amaçladıklarını belirten Erdoğan, "Şu an Merih Demiral ve diğer sporculardan gelen paralar, düşündüğümüz modern tesis için yeterli değil. Spor Toto'ya ve devletimize sunacağımız proje ile buralardan alacağımız destekle tesisimizi gerçekleştireceğiz. Merih ve diğer sporcularımız başka takımlara transfer olduğu sürece kulübümüze devamlı para gelecek." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, altyapıya önem verilmesi gerektiğini kaydederek, şöyle konuştu:



"Altyapıya önem veriyoruz, diyorlar ancak tecrübesiz, diplomasız antrenörleri takımların başına getiriyorlar. Herkes antrenörlük yaparsa bu iş olmaz. Yarışmacı bir takım istiyorsanız bu, altyapıya önem vererek, diplomalı, bilgili, tecrübeli ve kültürlü hocalarla çalışmakla olur. Bizler tüm yıl futbol okulu açıp üniversite mezunu 4-5 hocayla çalışmalar yapıyoruz. Tesisimizi yaptıktan sonra hedefimiz, yarışmacı bir takım oluşturmak, Karamürsel'de çok güzel bir altyapı oluşturmak, bütün profesyonel takımlarla iş birliği kurup Karamürsel'i spor kenti olarak duyurmak."