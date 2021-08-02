Menemensporlu Domgjoni, Luzern'e transfer oldu

Menemenspor'da forma giyen Kosovalı savunma oyuncusu David Domgjoni, Luzern'e transfer oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; Instagram
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Menemensporlu Domgjoni, Luzern'e transfer oldu
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02 Ağustos 2021 21:59
TFF 1. Lig ekiplerinden Menemenspor'da forma giyen Kosovalı savunma oyuncusu David Domgjoni, İsviçre temsilcisi Luzern'le anlaştı.

Menemenspor Kulübünden yapılan açıklamada, 1,5 sezondur takımda forma giyen Domgjoni'nin İsviçre Süper Ligi ekiplerinden Luzern'e transfer olduğu belirtildi.

Açıklamada, Domgjoni'ye yeni takımında başarılar dilendi.


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