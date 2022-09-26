Menemen FK, hem liderliği hem de seriyi kaybetti

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta 6'ncı haftaya lider giren Menemen Futbol Kulübü, deplasmanda Anagold 24Erzincanspor'a 2-1 yenilen Menemen FK hem liderliği kaybetti hem de galibiyet serisini bitirdi.



Ligdeki 2'nci yenilgisini alan sarı-lacivertliler 12 puanda kalarak 3'üncü basamağa geriledi. Teknik direktör Özden Töraydın, alınan mağlubiyetin üzücü olduğunu ancak ilerleyen haftalarda yeniden zirveye yerleşeceklerini ifade etti.



Menemen FK, bu hafta Bitexen Düzcespor'la evinde kozlarını paylaşacak.

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