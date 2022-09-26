Menemen FK, hem liderliği hem de seriyi kaybetti

TFF 2. Lig ekiplerinden Menemen FK, 24Erzincanspor karşısında aldığı 2-1 mağlubiyetle liderliği ve galibiyet serisini yitirdi.

Haber; DHA, Fotoğraf; menemenspor.org.tr
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Menemen FK, hem liderliği hem de seriyi kaybetti
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26 Eylül 2022 15:26
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta 6'ncı haftaya lider giren Menemen Futbol Kulübü, deplasmanda Anagold 24Erzincanspor'a 2-1 yenilen Menemen FK hem liderliği kaybetti hem de galibiyet serisini bitirdi.

Ligdeki 2'nci yenilgisini alan sarı-lacivertliler 12 puanda kalarak 3'üncü basamağa geriledi. Teknik direktör Özden Töraydın, alınan mağlubiyetin üzücü olduğunu ancak ilerleyen haftalarda yeniden zirveye yerleşeceklerini ifade etti.

Menemen FK, bu hafta Bitexen Düzcespor'la evinde kozlarını paylaşacak.
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