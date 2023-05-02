Memphis Grizzlies ekibinin, forveti Dillon Brooks'u bu yaz yeni bir sözleşmeyle takımda tutma ihtimaline "şüpheli" olarak bakıldığı bildirildi.



Substack'ten Marc Stein, "Grizzlies'in serbest oyuncu döneminde Brooks'a yeniden kontrat verme arzusu konusunda, lig çapında artan bir şüphe var." ifadelerini kullandı.



Brooks, playofflar sırasında Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James'e laf atarak gündeme oturmuş ve oldukça tepki çekmiş bir oyuncu haline gelse de, Grizzlies ile geçirdiği altı sezon boyunca sağlam bir ikincil hücum opsiyonu haline gelmişti.



Kanadalı oyuncu, 2021-22 sezonunda kariyerinin en iyisi olan 18,4 sayı ortalaması yakalamış, ancak bu sezon bu ortalama 14,5 sayıya gerilemiş ve playoff döneminde forma giydiği maçta 10.5 sayı, 3.0 ribaund ve 1.8 asist ortalamalarında kalmıştı.





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