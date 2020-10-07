Mehmet Ekici boşta kaldı, rota Rusya

Gurbetçi oyuncunun Trabzonspor'dan transferi olay olmuştu. Mehmet Ekici, Fenerbahçe forması giymek için 6 ay futbol oynamadı. Ancak işler beklendiği gibi gitmedi. Ekici, Fenerbahçe macerasının büyük bölümünde sakatlıklarla boğuştu. Sözleşmesi uzatılmayan ve takımdan ayrılan 30 yaşındaki orta saha oyuncusu kendisine kulüp bulamadı. Ekici'nin, transferin 17 Ekim'e kadar sürdüğü Rusya'da bazı kulüplerle görüştüğü iddia edildi.







