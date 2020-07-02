Mehmet Altıparmak: 'Şampiyon olacağız'

Hatayspor Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak, Boluspor'da karşısında aldıkları yenilgi nedeniyle üzgün olduklarını dile getirdi.



Maçın başından sonuna kadar tek kale oynadıklarını aktaran Altıparmak, "Herhalde rakibimizin bir tane atağı vardı, o da gol oldu. Golden önceki pozisyonu biz değerlendirmiş olsak, öne geçecektik. Maçın geneline baktığımız zaman, yakaladığımız birçok yüzde 100 pozisyon var. Bugün golün her türlüsünü kaçırdık diyebilirim. Boluspor'un bulunduğu konum itibarıyla puana çok ihtiyacı vardı. Sadece savaştılar ve mücadele ettiler. Yakaladıkları tek fırsatta da golü buldular." değerlendirmesini yaptı.



Bu maçı kazanmayı çok istediklerini aktaran Altıparmak, sözlerini şöyle tamamladı:



"Bugün rakiplerimizin de birbiriyle oynaması bizim için önemli bir avantajdı. Sadece bu avantajımızı kaybettik. Yine puan olarak avantaja sahibiz. Biz bu yola oyuncularımız ve şehrimizle birlikte baş koyduk. Hiç kimse merak etmesin, biz gene şampiyon olacağız. Artık bu maçı unutacağız. Bu maçtan çıkartacağımız çok ders var. Pazar günü oynayacağımız Keçiörengücü maçına odaklanacağız. İnşallah o maçı kazanıp, yolumuza devam edeceğiz. Hatay'da 53 senelik hasreti inşallah hep beraber dindireceğiz."



