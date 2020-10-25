Mehmet Akyüz hat-trick yaptı; Adana Demirspor zirveye oturdu

TFF 1. Lig'in 7. haftasında Bandırmaspor sahasında Adana Demirspor'a 3-0 mağlup oldu.

Mehmet Akyüz hat-trick yaptı; Adana Demirspor zirveye oturdu
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
25 Ekim 2020 15:27
TFF 1. Lig'in 7. haftasında Bandırmaspor sahasında Adana Demirspor ile karşı karşıya geldi.

Bandırma 17 Eylül Stadı'nda oynanan maçta Adana Demirspor, evinde 3 maçtır kaybetmeyen Bandırmaspor 3-0 yendi.

MEHMET AKYÜZ HAT-TRICK YAPTI

Adana ekibinin golleri 12, 49 ve 59. dakikalarda Mehmet Akyüz'den geldi.

3 puanın sahibi olan Adana Demirspor maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. Bandırmaspor ise 5 puanla 13. sırada yer alıyor.

Adana Demirspor ligin 8. haftasında Samsunspor'u ağırlayacak. Bandırmaspor ise Altınordu'ya konuk olacak.

 

 

 



SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için