Mehmet Akyüz hat-trick yaptı; Adana Demirspor zirveye oturdu

TFF 1. Lig'in 7. haftasında Bandırmaspor sahasında Adana Demirspor ile karşı karşıya geldi.
Bandırma 17 Eylül Stadı'nda oynanan maçta Adana Demirspor, evinde 3 maçtır kaybetmeyen Bandırmaspor 3-0 yendi.
MEHMET AKYÜZ HAT-TRICK YAPTI
Adana ekibinin golleri 12, 49 ve 59. dakikalarda Mehmet Akyüz'den geldi.
3 puanın sahibi olan Adana Demirspor maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. Bandırmaspor ise 5 puanla 13. sırada yer alıyor.
Adana Demirspor ligin 8. haftasında Samsunspor'u ağırlayacak. Bandırmaspor ise Altınordu'ya konuk olacak.
Bandırma 17 Eylül Stadı'nda oynanan maçta Adana Demirspor, evinde 3 maçtır kaybetmeyen Bandırmaspor 3-0 yendi.
MEHMET AKYÜZ HAT-TRICK YAPTI
Adana ekibinin golleri 12, 49 ve 59. dakikalarda Mehmet Akyüz'den geldi.
3 puanın sahibi olan Adana Demirspor maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. Bandırmaspor ise 5 puanla 13. sırada yer alıyor.
Adana Demirspor ligin 8. haftasında Samsunspor'u ağırlayacak. Bandırmaspor ise Altınordu'ya konuk olacak.