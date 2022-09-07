Medipol Başakşehir, Hearts maçına hazır

UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu ilk maçında 8 Eylül Perşembe günü İskoçya'nın Hearts ekibine konuk olacak Medipol Başakşehir, hazırlıklarını tamamladı.
Edinburgh'daki Tynecastle Park Stadı'nda teknik direktör Emre Belözoğlu yönetiminde ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı ve pas çalışmasıyla sürdü.
Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise maçın taktik çalışmasının gerçekleştirildiği öğrenildi.
Hearts ile Medipol Başakşehir arasında Tynecastle Park Stadı'nda oynanacak karşılaşma, TSİ 19:45'te başlayacak.
Edinburgh'daki Tynecastle Park Stadı'nda teknik direktör Emre Belözoğlu yönetiminde ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı ve pas çalışmasıyla sürdü.
Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise maçın taktik çalışmasının gerçekleştirildiği öğrenildi.
Hearts ile Medipol Başakşehir arasında Tynecastle Park Stadı'nda oynanacak karşılaşma, TSİ 19:45'te başlayacak.
SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ