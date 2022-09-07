Medipol Başakşehir, Hearts maçına hazır

Medipol Başakşehir, UEFA Konferans Ligi'nde karşılaşacağı Hearts maçı öncesi hazırlıklarını tamamladı.

Haber; AA, Fotoğraf; ibfk.com.tr
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Medipol Başakşehir, Hearts maçına hazır
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07 Eylül 2022 22:30
UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu ilk maçında 8 Eylül Perşembe günü İskoçya'nın Hearts ekibine konuk olacak Medipol Başakşehir, hazırlıklarını tamamladı.

Edinburgh'daki Tynecastle Park Stadı'nda teknik direktör Emre Belözoğlu yönetiminde ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı ve pas çalışmasıyla sürdü.

Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise maçın taktik çalışmasının gerçekleştirildiği öğrenildi.

Hearts ile Medipol Başakşehir arasında Tynecastle Park Stadı'nda oynanacak karşılaşma, TSİ 19:45'te başlayacak.

 

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