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McNair: "Buddy Hield, geleceğimizin bir parçası"

Sacramento Kings genel menajeri Monte McNair, Buddy Hield'ın hala Kings'in geleceğinin bir parçası olduğunu söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Sacramento Kings genel menajeri Monte McNair, Buddy Hield'ın hala Kings'in geleceğinin bir parçası olduğunu söyledi.

Hield, özellikle takımın Orlando bubble'ından elenmesinden sonra, rolüne ve koçu Luke Walton'a karşı duyduğu hayal kırıklığını medyaya bizzat duyurmuştu.

McNair, antrenman kampı medya gününde şu açıklamalarda bulundu:

"Sanırım geçmişte Buddy'nin inanılmaz bir yetenek olduğunu söylemiştim ve özellikle elit seviyede bir şutör olması, bu ölü sezonda çok değerli olarak gördüğümüz bir şeydi. Bana kalırsa onu bu sistemde göreceğimizden ötürü gerçekten heyecan duyuyoruz. Bence Buddy hücumda gerçekten iyi görünecek. Kendisini antrenman kampında görmekten ötürü heyecanlıyım. Buddy'nin her zamanki gibi her gece sıkı oynamaya devam edeceğine de son derece güven duyuyorum."

Hield, üçlük çizgisi gerisinden %39.4 isabetle oynayıp 19.3 sayı ortalamasıyla oynadığı geçtiğimiz sezon, Kings'in en iyi ikinci skoreri olmuştu.

Walton, başlangıç kadrosunda Hield'ı Bogdan Bogdanovic ile değiştirmiş ve bu da Sacramento'nun sonraki 20 maçının 13'ünü kazandığı bir seri yakalamasına yol açmıştı.


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