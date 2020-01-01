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McCollum: "Harden için, Kyrie'yi takas ederdim..."

Portland Trail Blazers guardı CJ McCollum, Brooklyn Nets yıldızı Kyrie Irving'i, Houston Rockets süperstarı James Harden için takas edebileceğini söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Portland Trail Blazers guardı CJ McCollum, Brooklyn Nets yıldızı Kyrie Irving'i, Houston Rockets süperstarı James Harden için takas edebileceğini söyledi.

McCollum, Harden'ın Brooklyn'e takasının olasılığı hakkında Load Management Podcast'e konuştu ve takasın gerçekleşmesini beklemediğini öne sürdü:

"Bunun gerçekleşeceğini sanmıyorum. Onu oradan takas edeceklerini zannetmiyorum. Sanırım kalacak gibi. Anlaşmasında iki yıl kalan bir oyuncudan vazgeçer miydin? En iyi oyuncundan?"

McCollum, Brooklyn'in sunacağı genç varlıklar harika olsa da, Rockets'ın Harden'ı göndermek için çok fazla yatırım yaptığını öne sürdü:

"Caris LeVert'ü beğenirim, Spencer Dinwiddie'yi ve Jarrett Allen'ı da beğenirim. Draft seçimleri de iyi olabilir. Ama Houston, varını yoğunu Harden'a yatırmıştı. James'i ve onun tercih ettiği oyuncuları getirmişlerdi. Onu bu kadar hızlı takas edemezler."

McCollum, Nets'in Kyrie Irving'i gönderebileceği bir takas düşünebileceğini söyledi:

"Kyrie'yi takas ederdim... Yani James'i gerçekten istiyorsanız."


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