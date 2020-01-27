"Mbaye Diagne, dünyanın en iyilerinden biri"

Club Brugge'de gözden çıkarılan Mbaye Diagne için takım arkadaşlarından dikkat çeken açıklamalar geldi.

Haber; Sporx.com dış haberler
'Mbaye Diagne, dünyanın en iyilerinden biri'
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27 Ocak 2020 18:19
Galatasaray'dan kiralandığı Club Bugge'de kadro dışı kalan Mbaye Diagne için takım arkadaşlarından açıklamalar geldi.

Defans oyuncusu Simon Deli, "Diagne harika bir forvet, en iyilerden biri. Gol atmak için 5 pozisyona birden girmeye ihtiyaç duymuyor. Club Brugge'e geldiğinde iyi durumda değildi ve hemen fark yaratamadı. Onunla son güne kadar konuştum ancak herkesin kendi karakteri var. Herhalde Club Brugge'de kalmak istemedi, bilmiyorum" dedi.

"KARARI KULÜP VERİR"

Brandon Mechele ise, Senegalli oyuncunun farklı tipte bir forvet olduğunu kaydederken, "O elimizdeki forvetlerden farklı. Topu saklayabilen bir oyuncu ama bir yerde oynuyorsan, oraya adapte olmalısın. Ne yaşandıysa, yaşandı. Kararı kulüp verir, biz değil" ifadelerini kullandı.

Club Brugge'de 12 maçta 4 gol atan Diagne, PSG maçında penaltıcı olmamasına rağmen topun başına geçerek kaçırması sonrasında teknik direktörüyle tartışmış ve gözden çıkarılmıştı.

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