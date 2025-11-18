Mbappe - PSG: Büyük tazminat savaşı!

Aylardır süren anlaşmazlık nedeniyle, Kylian Mbappe ve Paris Saint-Germain, 17 Kasım Pazartesi günü Paris İş Mahkemesi'ne çağrıldı.Paris İş Mahkemesi'nde PSG, eski golcüsünden 440 milyon Euro talep etti. Bu tutarın bir kısmı, Suudi kulübü Al-Hilal'in 300 milyon euroluk teklifinin ardından gerçekleşmeyen transferin tazminatı olarak talep edildi.PSG'nin avukatları, Temmuz 2023'te yapılan bu teklifi, Real Madrid'in şu anki oyuncusu reddettiğini ve bedelsiz ayrılmayacağına dair sözünü tutmadığını savundu.Paris kulübünün yedi avukatından biri olan Renaud Semerdjian, duruşmadan çıkarken AFP'ye "Talep ettiğimiz miktar 440 milyon Euro. İmaj kaybı için 20 milyon, Ağustos 2023 tarihli bir anlaşmanın kötü niyetle yerine getirilmemesi için 60 milyon, bu anlaşmanın gizlenmesi için 180 milyon ve oyuncuyu transfer etme fırsatının kaybedilmesi için 180 milyon" diye detaylandırdı.Mbappe, ödenmemiş prim ve maaşları için 55 milyon Euro ödeme talep etti.Avrupa Altın Ayakkabı ödülünün sahibi olan oyuncunun avukatları, sözleşmesinin belirli süreli sözleşmeden süresiz sözleşmeye dönüştürülmesi ve oyuncunun maruz kaldığını iddia ettiği psikolojik taciz de dahil olmak üzere, Paris kulübünün müvekkillerine ödemesi gereken tutarın 263 milyon avro olduğunu hesapladı.İş Mahkemesi'nin kararı birkaç hafta içinde açıklanacak.