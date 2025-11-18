18 Kasım
Kosova-İsviçre
22:45
18 Kasım
İsveç-Slovenya
22:45
18 Kasım
Beyaz Rusya-Yunanistan
22:45
18 Kasım
İskoçya-Danimarka
22:45
18 Kasım
Bulgaristan-Gürcistan
22:45
18 Kasım
İspanya-Türkiye
22:45
18 Kasım
Avusturya-Bosna Hersek
22:45
18 Kasım
Romanya-San Marino
22:45
18 Kasım
Belçika-Linheştayn
22:45
18 Kasım
Galler-Kuzey Makedonya
22:45
18 Kasım
Irak-Birleşik Arap Emirlikleri
19:00
18 Kasım
Brezilya-Tunus
22:30

Mbappe - PSG: Büyük tazminat savaşı!

2024 yazından beri anlaşmazlık yaşayan Kylian Mbappe ve PSG, 17 Kasım Pazartesi günü Paris İş Mahkemesi'ne çağrıldı. Mbappe 263, PSG ise 440 milyon Euro tazminat talep ediyor.

calendar 18 Kasım 2025 11:21
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Mbappe - PSG: Büyük tazminat savaşı!
Aylardır süren anlaşmazlık nedeniyle, Kylian Mbappe ve Paris Saint-Germain, 17 Kasım Pazartesi günü Paris İş Mahkemesi'ne çağrıldı.

Paris İş Mahkemesi'nde PSG, eski golcüsünden 440 milyon Euro talep etti. Bu tutarın bir kısmı, Suudi kulübü Al-Hilal'in 300 milyon euroluk teklifinin ardından gerçekleşmeyen transferin tazminatı olarak talep edildi.

PSG'nin avukatları, Temmuz 2023'te yapılan bu teklifi, Real Madrid'in şu anki oyuncusu reddettiğini ve bedelsiz ayrılmayacağına dair sözünü tutmadığını savundu.


PSG'Nİ AVUKATI: "440 MİLYON EURO İSTİYORRUZ"

Paris kulübünün yedi avukatından biri olan Renaud Semerdjian, duruşmadan çıkarken AFP'ye "Talep ettiğimiz miktar 440 milyon Euro. İmaj kaybı için 20 milyon, Ağustos 2023 tarihli bir anlaşmanın kötü niyetle yerine getirilmemesi için 60 milyon, bu anlaşmanın gizlenmesi için 180 milyon ve oyuncuyu transfer etme fırsatının kaybedilmesi için 180 milyon" diye detaylandırdı.

MBAPPE'NİN TALEBİ 263 MİLYON EURO

Mbappe, ödenmemiş prim ve maaşları için 55 milyon Euro ödeme talep etti.

Avrupa Altın Ayakkabı ödülünün sahibi olan oyuncunun avukatları, sözleşmesinin belirli süreli sözleşmeden süresiz sözleşmeye dönüştürülmesi ve oyuncunun maruz kaldığını iddia ettiği psikolojik taciz de dahil olmak üzere, Paris kulübünün müvekkillerine ödemesi gereken tutarın 263 milyon avro olduğunu hesapladı.

İş Mahkemesi'nin kararı birkaç hafta içinde açıklanacak.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 12 9 2 1 25 6 29
2 Fenerbahçe 12 8 4 0 25 10 28
3 Trabzonspor 12 7 4 1 18 8 25
4 Samsunspor 12 6 5 1 18 11 23
5 Göztepe 12 6 4 2 15 6 22
6 Beşiktaş 12 6 2 4 21 16 20
7 Gaziantep FK 12 5 4 3 17 20 19
8 Alanyaspor 12 3 6 3 12 12 15
9 Konyaspor 12 4 2 6 18 20 14
10 Rizespor 12 3 5 4 14 16 14
11 Kocaelispor 12 4 2 6 11 15 14
12 Başakşehir 12 3 4 5 13 11 13
13 Antalyaspor 12 4 1 7 13 23 13
14 Gençlerbirliği 12 3 2 7 12 17 11
15 Kasımpaşa 12 2 4 6 11 17 10
16 Kayserispor 12 1 6 5 13 28 9
17 Eyüpspor 12 2 2 8 6 15 8
18 Karagümrük 12 2 1 9 12 23 7
