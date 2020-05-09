Mbappe gol krallığı ödülünü paylaşmak istiyor

Tescil edilen Ligue 1'de 18 golle gol kralı ilan edilen Kylian Mbappe, aynı gole sahip olan Ben Yedder'e de aynı ünvanın verilmesi gerektiğini söyledi.

Haber; AA, Fotoğraf; EPA
Mbappe gol krallığı ödülünü paylaşmak istiyor
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09 Mayıs 2020 00:01
Fransa Birinci Futbol Ligi'nde (Ligue 1) 2019-2020 sezonunun gol kralı ilan edilen Paris Saint-Germain'in (PSG) yıldızı Kylian Mbappe, Monaco'da forma giyen Wissam Ben Yedder'e de ödül verilmesi gerektiğini belirtti. 

21 yaşındaki oyuncu, Twitter'dan yaptığı açıklamada tebrik mesajları için teşekkür ederek, "Ancak Wissam'ın da bir ödül hak ettiğini düşünüyorum." ifadesini kullandı.

İki futbolcunun da 18'er golü bulunmasına rağmen, Ben Yedder'in 3 golünün penaltıdan olması nedeniyle gol krallığı Mbappe'ye verilmişti.

Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ligler sonlandırılmış ve lider PSG şampiyon ilan edilmişti.

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