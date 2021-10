Max Verstappen: 'İstanbul Park, en iyilerden biri'

Formula 1 takımlarından Red Bull'un pilotu Max Verstappen, Intercity İstanbul Park'ın, Formula 1 takvimindeki en güzel pistlerden birisi olduğunu söyledi.



Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 16. etabı Türkiye Grand Prix'si öncesi Red Bull pilotları Hollandalı Verstappen ile Meksikalı Sergio Perez, yarışın düzenleneceği Intercity İstanbul Park'ta video konferans yoluyla basın toplantısı düzenledi.



Hollandalı pilot Verstappen, geçen sene İstanbul'da Mercedes'in Büyük Britanyalı sürücüsü Lewis Hamilton'ın kazandığı Intercity İstanbul Park'taki yarışın kaygan bir zeminde yapıldığını hatırlatarak, aracının spin atmaması için bu yarışta daha dikkatli olacağını vurguladı.



Bu sezon Hamilton ile girdiği çekişmeli şampiyonluk mücadelesi nedeniyle baskı hissetmediğini vurgulayan Verstappen, "Burada olmayı seviyorum. Bence takvimin en güzel pistlerinden biri İstanbul Park. Bir kez daha burada yarışmayı dört gözle bekliyorum. Umarım bu hafta sonu buradan iyi bir sonuçla ayrılabiliriz." değerlendirmesinde bulundu.



"Rekabete değil kendime odaklanıyorum"



Formula 1 tarihine geçen Alain Prost-Ayrton Senna, Michael Schumacher-Mika Hakkinen arasındaki rekabetin arasına Lewis Hamilton ile adlarını yazdırıp yazdıramayacaklarına ilişkin soruya ise 24 yaşındaki pilot, "Belki olabilir ama ben buna değil, sadece yarış hafta sonlarında rakiplerimden daha iyi olmaya odaklanıyorum. Biliyorum ki şampiyona sıralamasında puanlar çok yakın. Bu tabii ki Formula 1 için iyi bir şey. Ama ben bu rekabete değil kendime odaklanarak, takıma olabilecek en yüksek puanları kazandırmak istiyorum. Bu hafta da yapacağım bu olacak." cevabını verdi.



İstanbul Park'ın en zorlayıcı bölümü olarak görülen 8. virajı değerlendiren Verstappen, "Bence hızı iyi, kavraması çok güzel, kuru olduğunda çıkışında da tam hızla çıkabiliyorsun. Tabii bizim için her zaman zorlu bir nokta çünkü aslında üçlü bir viraj. Bu sene 8. virajda olmayı yine heyecanla bekliyorum. Umarım bu sene daha iyi tutunma ile oradan ayrılabilirim." ifadelerini kullandı.



Max Verstappen, Formula 1'de yarışmanın zihinsel zorluklara yol açabileceği yönündeki görüşe katılmadığını kaydederek, "Açıkçası ben böyle bir zihinsel sıkıntı yaşamadım. Hayatımı yaşamaya devam ediyorum. İyi bir hayatım var. Formula 1'de yarışmayı çok seviyorum ve bundan keyif alıyorum ama serbest zamanlarımın da tadımı çıkarıyorum. Bu sene Formula 1 kariyerimin en iyi sezonu. Dolayısıyla bunun keyfini çıkartıyorum. Tabii ki sosyal medya gerçeği var ama kendine odaklanmak ve inanmak, buna hiçbir şeyin engel olmasına izin vermemek gerekiyor. Dolayısıyla benim için her şey çok net. Olduğum yerden çok memnunum. Endişelenmemi gerektirecek hiçbir şey yok." diye konuştu.



"Türk insanı çok centilmen"



Türkiye'de futbolun diğer sporlardan çok daha popüler olduğunu, Wesley Sneijder, Robin van Persie, Dirk Kuyt gibi Hollandalı yıldız oyuncuların bir dönem Süper Lig'de forma giydiğini bildiğini kaydeden Max Verstappen, "Bence Türkiye ve Hollanda, özellikle futbol konusunda birbiriyle her zaman yakın ilişkileri olan iki ülke. Türk insanının çok centilmen ve takımlarını desteklerken tutkulu bir taraftar olduğunu da biliyorum. Türk takımlarının Şampiyonlar Ligi'ne katılarak iyi maçlar çıkardığını ve karşılaşmaların tamamen dolu tribünler önünde oynandığından haberdarım. Futbol, ülkede çok büyük bir tutku ve bunu görmek güzel." dedi.



"İstanbul gerçekten de çok güzel." diyen Verstappen, "Açıkçası Türkiye'yi çok fazla gezme şansım olmadı. Geçen sene Avrupa yakasında Boğaz'ın kıyısında bir fotoğraf çekimim vardı. O sebeple bu sene pistin yakınlarında değil de şehir merkezinde kalmaya karar verdim. En azından biraz daha fazla şey keşfedebilirim diye. İstanbul'a yarışların olduğu hafta sonu dışında bir gün gelmek ve daha fazla noktayı keşfetmek istiyorum. Hala göreceğim ve yapacağım çok şey var." ifadelerini kullandı.



Sergio Perez'in hedefi birincilik



Toplantıda söz alan Perez ise geçen yıldan daha iyi bir yarış çıkarmayı hedeflediğini belirterek, "İstanbul Park'ta geçen yılki yarışta boynumu incitmiştim. Oldukça zorlayıcı bir pist. Bu pistte henüz fazla antrenman şansı bulamadım. Bunu yapmayı çok arzuluyorum. İstanbul Park gerçekten iyi bir pist." şeklinde konuştu.



Red Bull takımında gelecek sezon devam edeceğinin belli olması nedeniyle mutlu olduğunu vurgulayan Perez, "Yarışmak için yeterince gencim ve kendimi iyi motive ediyorum. Takımın, benle yola devam etme kararı almasından çok mutluyum. Bu sezon harika bir dönemden geçiyoruz. Umarım gelecek yıl da böyle devam eder." şeklinde görüş belirtti.



Geçen yıl İstanbul Park'taki yarışı ikinci sırada tamamladığını hatırlatan 31 yaşındaki Perez, "İstanbul Park'taki yarışlar çok hızlı geçiyor. Umarım bu yarışta da her şey yolunda gider ve geçen yılki derecemi daha da geliştirerek buradan zaferle ayrılabilirim." değerlendirmesinde bulundu.