Max Gradel: 'Hak ettiğimiz maçı kaybettik'

Sivasspor'da Max Gradel, UEFA Avrupa Ligi'nde Maccabi Tel Aviv'e 2-1 mağlup oldukları maçın ardından konuştu.
Kazanmayı hak ettiklerini söyleyen Gradel, "Hak ettiğimiz bir maçı kaybettik. 60 dakika boyunca çok güzel bir oyun sergiledik. 1 gol attık, penaltıdan sonra işler değişti. 15 dakika içinde 2 gol attılar. Hak ettiğimiz maçı verdik, çok üzgünüm." dedi.
Kazanmayı hak ettiklerini söyleyen Gradel, "Hak ettiğimiz bir maçı kaybettik. 60 dakika boyunca çok güzel bir oyun sergiledik. 1 gol attık, penaltıdan sonra işler değişti. 15 dakika içinde 2 gol attılar. Hak ettiğimiz maçı verdik, çok üzgünüm." dedi.