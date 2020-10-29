Max Gradel: "Hak ettiğimiz maçı kaybettik"

Sivasspor'da Max Gradel, Maccabi maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Max Gradel: 'Hak ettiğimiz maçı kaybettik'
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29 Ekim 2020 23:10
Sivasspor'da Max Gradel, UEFA Avrupa Ligi'nde Maccabi Tel Aviv'e 2-1 mağlup oldukları maçın ardından konuştu.

Kazanmayı hak ettiklerini söyleyen Gradel, "Hak ettiğimiz bir maçı kaybettik. 60 dakika boyunca çok güzel bir oyun sergiledik. 1 gol attık, penaltıdan sonra işler değişti. 15 dakika içinde 2 gol attılar. Hak ettiğimiz maçı verdik, çok üzgünüm." dedi.



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