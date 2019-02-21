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Max Allegri: "Ağlamanın anlamı yok"

Juventus'un teknik direktörü Max Allegri, Şampiyonlar Ligi'nde Atletico Madrid'e 2-0 mağlup oldukları maçın ardından çarpıcı açıklamalar yaptı.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Max Allegri: 'Ağlamanın anlamı yok'
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21 Şubat 2019 02:04
Şampiyonlar Ligi'nde Atletico Madrid'e 2-0 mağlup olan Juventus'ta teknik direktör Max Allegri, turu geçeceklerine dair inancının tam olduğunu vurguladı.

İşte Max Allegri'nin açıklamaları;

"Zor olacağını biliyorduk. Atletico Madrid rakibi yavaş tempoda, kötü oynamaya zorlar. İlk yarıda topu hızlı hareket ettirdik ancak ikinci devre olmadı."

HAYAL KIRIKLIĞI OLACAK

"İkinci devre oyun anlayışımız yanlıştı. Bu kadar basit. Böyle şeyler olabilir. Bu skor hayal kırıklığı olacaktır ama bunu tersine çevirebiliriz"

AĞLAMAYA GEREK YOK

"Dökülen sütün başında ağlamanın bir anlamı yok. Artık bu skoru çevirmek için çalışacağız. Kolay olmayacak. Harika bir ikinci maça ihtiyacımız var ama inancımız olmalı"

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