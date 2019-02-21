Max Allegri: 'Ağlamanın anlamı yok'

Şampiyonlar Ligi'nde Atletico Madrid'e 2-0 mağlup olan Juventus'ta teknik direktör, turu geçeceklerine dair inancının tam olduğunu vurguladı."Zor olacağını biliyorduk. Atletico Madrid rakibi yavaş tempoda, kötü oynamaya zorlar. İlk yarıda topu hızlı hareket ettirdik ancak ikinci devre olmadı.""İkinci devre oyun anlayışımız yanlıştı. Bu kadar basit. Böyle şeyler olabilir. Bu skor hayal kırıklığı olacaktır ama bunu tersine çevirebiliriz""Dökülen sütün başında ağlamanın bir anlamı yok. Artık bu skoru çevirmek için çalışacağız. Kolay olmayacak. Harika bir ikinci maça ihtiyacımız var ama inancımız olmalı"