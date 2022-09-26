Mauro Icardi, Gomis'in gerisinde kaldı!

Milli arayı İstanbulspor ile hazırlık maçı oynayarak değerlendiren Galatasaray, son transferleri Mauro Icardi ve Juan Mata'yı test etti.Orta sahada tüm hücum organizasyonlarını tek paslarıyla yöneten Mata, hazır bir görüntü sergiledi. 34 yaşındaki İspanyol yıldızın antrenman performansıyla da hocası Okan Buruk'u etkilediği öğrenildi.Mata'nın aksine Icardi ise iyi bir görüntü vermedi. 2-1 kazanılan İstanbulspor maçında net fırsatları harcayan Arjantinli forvet, fizik olarak henüz istenen seviyeye gelmedi.Okan Buruk zorlu Adana Demir deplasmanına Icardi ile başlama konusunda kararsız kaldı. Gomis'in ilk 11 için bir adım önde olduğu öğrenildi.