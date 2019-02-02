Master yüzücülerden 12 Türkiye rekoru

Edirne'de süren Uluslararası Masterlar Kış Yüzme Şampiyonası'nda şimdiye kadar 12 Türkiye rekoru kırıldı.Türkiye Yüzme Federasyonu tarafından olimpik yüzme havuzunda gerçekleştirilen organizasyonda Türkiye'nin yanı sıra Rusya, Ukrayna, Bulgaristan, Yunanistan ve Hindistan'dan 247'si kadın 409 sporcu mücadele ediyor.Şampiyonada şimdiye dek kırılan Türkiye rekorlarının sahipleri şunlar:Osman Zengin (200 metre karışık), İpek Yalkı (100 metre sırtüstü ve 800 metre serbest), Seda Oğuzer (50 ve 100 metre sırtüstü), Pınar Arpınar Avşar (50 ve 100 metre sırtüstü), Nazan Gögen (100 metre sırtüstü), Pınar İdel (50 metre kelebek), Nüket Turhan (50 metre kelebek), Seyyide Burak (800 metre serbest), Efe Erduran (800 metre serbest)Türkiye Yüzme Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Başkanı ve Uluslararası Masterlar Kış Yüzme Şampiyonası Müsabaka Direktörü Mehmet Çoban, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dün başlayan şampiyonanın devam ettiğini söyledi.Şampiyonada 9 Türk sporcunun şimdiye dek 12 rekora imza attığını belirten Çoban, "Çekişmeli müsabakalara şahit oluyoruz. Özellikle bayrak yarışları çok zevkli geçecek. Müsabakaları izlemeye yurt içi ve dışından gelen seyircilerimize de teşekkür ediyorum." diye konuştu.Organizasyon yarın yapılacak ödül töreniyle sona erecek.