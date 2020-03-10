Masa Tenisi Dünya Turu'nun Japonya ayağına koronavirüs engeli

Masa Tenisi Dünya Turu kapsamındaki Japonya Açık Turnuvası, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelendi.
Uluslararası Masa Tenisi Federasyonundan (ITTF) yapılan açıklamaya göre, Kitakyushu kentinin ev sahipliği yapacağı turnuva, artan sağlık endişeleri sebebiyle 21-26 Nisan tarihlerinde düzenlenemeyecek.
Salgın yüzünden 16-21 Haziran tarihlerindeki Güney Kore Açık ve 23-28 Haziran tarihlerindeki Avustralya Açık da ertelenmişti.
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Uluslararası Masa Tenisi Federasyonundan (ITTF) yapılan açıklamaya göre, Kitakyushu kentinin ev sahipliği yapacağı turnuva, artan sağlık endişeleri sebebiyle 21-26 Nisan tarihlerinde düzenlenemeyecek.
Salgın yüzünden 16-21 Haziran tarihlerindeki Güney Kore Açık ve 23-28 Haziran tarihlerindeki Avustralya Açık da ertelenmişti.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın