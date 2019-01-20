nda kazanan, 1-0'lık skorla Marsilya oldu.'in 20. haftasındaki mücadele, Michel d'Ornano Stadı'nda oynandı.Marsilya'ya galibiyeti getiren gol, 48. dakikada Sanson'dan geldi. Öte yandan Caen'de Guilbert, 51. dakikada kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.Bu sonucun ardından Marsilya 5 maçlık galibiyet hasretini noktaladı ve 31 puana yükseldi. Caen ise üst üste 3. maçında da galibiyet alamadı ve 18 puanda kaldı.Ligue 1'in 21. haftasında Marsilya evinde Lille ile karşılaşacakken, Caen ise deplasmanda Montpellier'e konuk olacak.