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Marsilya 5 maç sonra "nefes aldı"

Fransa Ligue 1'in 20. haftasında Marsilya, deplasmanda Caen'i 1-0 mağlup etti ve 5 maç sonra kazanarak rahat bir nefes aldı.

Marsilya 5 maç sonra 'nefes aldı'
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20 Ocak 2019 20:56
Caen - Marsilya maçında kazanan, 1-0'lık skorla Marsilya oldu. Fransa Ligue 1'in 20. haftasındaki mücadele, Michel d'Ornano Stadı'nda oynandı.

Marsilya'ya galibiyeti getiren gol, 48. dakikada Sanson'dan geldi. Öte yandan Caen'de Guilbert, 51. dakikada kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.

Bu sonucun ardından Marsilya 5 maçlık galibiyet hasretini noktaladı ve 31 puana yükseldi. Caen ise üst üste 3. maçında da galibiyet alamadı ve 18 puanda kaldı.

Ligue 1'in 21. haftasında Marsilya evinde Lille ile karşılaşacakken, Caen ise deplasmanda Montpellier'e konuk olacak.

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