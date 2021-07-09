Marko Arnautovic'in çıkmazı! Tazminatını alamıyor

Fenerbahçe ve Beşiktaş ile de adı anılan İsviçreli golcü Marko Arnautovic için sıcak gelişmeler yaşanıyor.



Bild'de yer alan habere göre; Shanghai Port, Aralık 2022'ye kadar Shanghai Port ile sözleşmesi olan ve yıllık 14 milyon euro maaşı olan Arnautovic, sözleşmesini fesh etmek isteyen Çin ekibinden 4 milyon euro tazminat bedeli istedi. Shanghai Port ise bonservisi karşılığında sözleşmesini karşılıklı ve tazminatsız olarak fesh etmeyi teklif etti.



Arnautovic, bu teklife yanaşmadı ve tazminatını istedi.



BOLOGNA İLE ANLAŞTI AMA...



İtalyan ekibi Bologna'dan 3 yıllık bir teklif alan Arnautovic, bu kulüple el sıkıştı ancak Shanghai ile arasındaki anlaşmazlık nedeniyle henüz resmi sözleşmeye imza atamadı.



Arnautovic ile Shanghai arasındaki görüşmelerin 2 haftadan önce çözülemeyeceği ve belki de de daha uzun süreceği, çünkü iki tarafın da bulunduğu konumdan uzlaşmaya doğru adım atmadığının altı çizildi.



32 yaşındaki Marko Arnautovic, kariyerinde Twente, Inter, Werder Bremen, Stoke City, West Ham formaları giydikten sonra 25 milyon euro bonservisle 2019'da Shanghai Port'a transfer olmuştu.



