Mario Gomez çok iddialı! ''Bayern ve Dortmund''

Bundesliga'da kötü bir sezon geçiren Stuttgart'ın tecrübeli golcü oyuncusu Mario Gomez, Alman basınına ilginç açıklamalarda bulundu.Lide 14 puanla 16. sırada yer alan Stuttgart'ın golcüsü Gomez, her takımı yenebilecek güçte olduklarını söyledi.Alman basınına konuşan Mario Gomez yaptığı değerlendirmede ''Ligde her takıma saygı duyuyoruz ama Bayern ve Dortmund'da dahil olmak üzere her takımı yenecek gücümüz var. Ligde 16. olabiliriz, iyi bir yerde değiliz ama hala hiçbir şey için geç değil. Sadece konuşmamalı, aynı zamanda harekete geçmeliyiz. Benim buna inancım var'' ifadelerini kullandı.Stuttgart bu sezon Bundesliga'da oynadığı 17 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 11 mağlubiyetlik performans sergiledi.