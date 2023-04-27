Marco Reus, Dortmund ile sözleşme uzattı

Almanya Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund, takım kaptanı Marco Reus'u takımda tutma kararı aldı.



Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Reus ile 1 yıllık yeni sözleşme imzalayan kulüp, "Kulübümüz ve şehrimiz için, Reus kalıyor!" diyerek sözleşmenin imzalandığını açıkladı.



"BAŞKA KULÜPTE OYNAMAM"



Sözleşmenin imzalanmasının ardından kulübün internet sitesine konuşan Marco Reus, "Takım olarak şu an tek bir amacımız var o da Almanya şampiyonu olmak. Ancak bunun ötesinde ben hala ömrümün yarısından fazlasını geçirdiğim kulübüme katkıda bulunmak için iştahlıyım. Bu tribünler önünde, dünyanın en iyi taraftarları önünde gol atmaktan daha iyi bir şey yok. Bu yüzden sözleşmemi uzattığım için çok mutluyum. Daha önce de söylediğim gibi; Borussia Dortmund dışında herhangi bir kulüpte forma giymek istemiyorum." ifadelerini kullandı.



2012 yılından bu yana Borussia Dortmund forması giyen 33 yaşındaki Marco Reus, kulübüyle çıktığı 382 resmi maçta 161 gol 95 asist kaydetti.





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