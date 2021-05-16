Marcelo Guedes: 'Lille şampiyonluğu hak ediyor'

Olimpik Lyon'da forma giyen Beşiktaş'ın eski stoperi Marcelo Guedes, Fransa'dan TF1'e açıklamalarda bulundu.



Lyon tarihinin en çok forma giyen 4. oyuncusu olan Marcelo, "Lyon'da bu kadar çok maç oynadığım için mutluyum. Kulüp tarihinin bir parçası olabilmem önemli. Hayalim, Lyon ile şampiyon olabilmek. Bunun için tüm enerjimle savaşacağım." dedi.



Lyon'daki geleceği hakkında konuşan Marcelo, "Ne olacağını bilmiyoruz ama başkan Aulas ve sportif direktör Juninho, kulübün zihniyetini değiştirmeye çalışıyor. Juninho geldiğinden beri bize şampiyonluk ruhunu aşıladı." ifadelerini kullandı.



"ŞAMPİYONLUĞU HAYAL EDECEĞİZ"



Marcelo, "Ocak ayı bizim için çok zor geçti. Sanırım oradaki kayıplar bize şampiyonluğa mal oldu. Bence bu yıl, şampiyonluğu kazanmaya yaklaştık. Bu yüzden hayal edeceğiz ve gelecek yıl şampiyonluk için yüzde 100'ümüzü vereceğiz." açıklamasını yaptı.



"LILLE ŞAMPİYONLUĞU HAK EDİYOR"



Bu sezon da konuşan Brezilyalı stoper, "Lille, çok yüksek seviyede ve muazzam bir performansla şampiyonluk için yarışıyor. Bence şampiyonluğu hak ediyor. Ligue 1 için de bu durum çok iyi. PSG serisini durdurmak üzereler. Bu bizim de hayal etmemizi sağlıyor." diyerek sözlerini noktaladı.







