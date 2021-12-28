Marcelo, futbolu bırakabilir!

Real Madrid'de forma giyen Marcelo için sürpriz bir iddia gündeme geldi.



Marca'nın haberine göre; bu sezon forma şansı bulmakta zorlanan yıldız futbolcunun, sezon sonunda bitecek sözleşmesini tamamlama kararı aldığını ancak sonrasında belirsizlik olduğunu aktardı.



Fluminense'ye transferi de gündeme gelen 34 yaşındaki futbolcunun Real Madrid ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından futbolu bırakma ihtimalinin de bulunduğu ifade edildi.



Real Madrid'de Carlo Ancelotti göreve geldikten sonra forma şansı bulmakta zorlanan Marcelo, bu sezon sadece 5 maçta süre alabildi.





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