Marcelo Chelsea maçına özel uçakla yetişecek

İspanya'da gerçekleşecek yerel seçimlerde görev alacak olan Real Madridli Marcelo'nun Chelsea maçına yetişeceği öğrenildi.



4 Mayıs'ta yapılacak yerel seçimlerde görevini yapmak zorunda olan Marcelo, 5 Mayıs'taki Chelsea maçına takımdan ayrı götürülecek. Salı günü akşam saat 21:00'e kadar görev başında olmak zorunda olan Marcelo için Real Madrid kulübü özel uçak ayarladı. Bu şekilde Salı akşamı yapmak zorunda olduğu görevi bitecek olan İspanyol vatandaşlığı da olan Brezilyalı Marcelo, sabah erken saatlerde Londra'ya uçarak kafileye katılacak.



Real Madrid kulübünün İspanyol hükümetinden Marcelo'ya verilen görevin iptal edilmesi talebine ret gelmesinden dolayı tepkili olduğu da İspanyol basınına konu oldu.



Öte yandan Real Madrid kulübü, Marcelo'yu Chelsea maçına yetiştirmek için özel uçağa yaklaşık 20 bin euro harcayacak.



GÖREVİNİ YAPMAZSA HAPİS CEZASI İLE KARŞI KARŞIYA



Brezilya asıllı olan ve İspanyol vatandaşlığı da bulunan Marcelo'nun sandık görevlisi olmasına itiraz etmesi için gerekli süreyi geçirdiğini yazan İspanyol basını, yasa gereği geçerli mazeret belirtmeksizin seçim günü görevli olduğu sandığa gitmemesi halinde futbolcuya 1 ila 3 yıl hapis veya para cezası verilebileceğini vurguladı.



