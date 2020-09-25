Marcao yine geçit vermedi

Brezilyalı stoper Marcao, Hajduk Split karşısında da Galatasaray'ın en iyisiydi.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
Marcao yine geçit vermedi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
25 Eylül 2020 09:24
Galatasaray'da son haftalarda performansı ile ön plana çıkan Marcao, Hajduk karşısında da takımının en iyisiydi.

Rakip forvetlere geçit vermeyen Brezilyalı savunmaya adeta duvar ördü. Yıldız oyuncu Babel'in attığı golde de asist yapan isimdi.

Fatih Terim, Marcao için, "13- 15 milyon Euro onun için az bir rakam" dedi.



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için