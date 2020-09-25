Galatasaray'da son haftalarda performansı ile ön plana çıkan Marcao, Hajduk karşısında da takımının en iyisiydi.



Rakip forvetlere geçit vermeyen Brezilyalı savunmaya adeta duvar ördü. Yıldız oyuncu Babel'in attığı golde de asist yapan isimdi.



Fatih Terim, Marcao için, "13- 15 milyon Euro onun için az bir rakam" dedi.



