ESPN'den Adrian Wojnarowski ve Zach Lowe'a göre Marc Gasol'un, son şampiyon Los Angeles Lakers'a katılmak üzere anlaşmasını sonuçlandırdığı, Lakers'ın ise kendisi için yer açma amacıyla JaVale McGee'yi Cleveland Cavaliers'a takasladığı açıklandı.



Anlaşmanın mali şartları henüz bilinmese de, Wojnarowski'ye göre sözleşme iki yıllık.



35 yaşındaki Gasol, geçen sezonu ve 2018-19 sezonunun bir bölümünü 2019'da şampiyonluk kazandığı Raptors ile geçirmişti. Raptors'a takas edilmeden önce 11 sezon Memphis Grizzlies için oynayan Gasol'un ağabeyi Pau, uzun yıllar Lakers forması giymişti.



Gasol, önceki sezon Toronto için 44 normal sezon maçında oynamış ve 7.5 sayı, 6.3 ribaund ve 3.3 asist ortalamaları yakalamıştı. İspanyol oyuncu, kariyerinde üç kez All-Star olmuş, 2013'de Yılın Savunmacısı ödülünü kazanmış ve iki kez All-NBA kadrolarına seçilmişti.



Wojnarowski ayrıca, Lakers'ın McGee'yi, gelecekteki bir ikinci tur Draft hakkı karşılığında Cleveland Cavaliers'a gönderdiğni bildirdi.



Cleveland.com'dan Chris Fedor'a göre Cavs, Jordan Bell ve Alfonzo McKinnie'yi Lakers'a gönderdi.



McGee, önceki hafta sözleşmesinin son yılındaki opsiyonu kullanmıştı ve bu sezon 4.2 milyon dolarlık alacağı bulunuyor.



