MANU'dan Declan Rice'a servet: 120 milyon euro

İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United'ın West Ham'ın orta saha oyuncusu Declan Rice için 120 milyon euroluk ciddi bir teklif hazırlığında olduğu öne sürüldü.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
Abone Ol
MANU'dan Declan Rice'a servet: 120 milyon euro
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
02 Ocak 2022 23:03
Manchester United'ın, daha önce transferi için uğraştığı ancak anşlaşma sağlayamadığı Declan Rice için yeni bir teklif hazırlığında olduğu iddia edildi.

The Sun'a göre, geçici teknik direktör Ralf Ragnick'in de onayıyla İngiliz devinin, yaz transfer döneminde West Ham United'dan Declan Rice için 120 milyon euroluk bir teklif hazırladığı belirtildi.

Haberde ayrıca bu sezon iyi bir grafik çizen West Ham'ın oyuncuyu kolay kolay bırakmayacağı ifade edilirken Manchester United'ın tüm şartları zorlayacağı kaydedildi.

Declan Rice, bu sezon West Ham United ile çıktığı 24 maçta 3 gol, 4 asist yapma başarısı gösterdi.


SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.