MANU'dan Declan Rice'a servet: 120 milyon euro

Manchester United'ın, daha önce transferi için uğraştığı ancak anşlaşma sağlayamadığı Declan Rice için yeni bir teklif hazırlığında olduğu iddia edildi.



The Sun'a göre, geçici teknik direktör Ralf Ragnick'in de onayıyla İngiliz devinin, yaz transfer döneminde West Ham United'dan Declan Rice için 120 milyon euroluk bir teklif hazırladığı belirtildi.



Haberde ayrıca bu sezon iyi bir grafik çizen West Ham'ın oyuncuyu kolay kolay bırakmayacağı ifade edilirken Manchester United'ın tüm şartları zorlayacağı kaydedildi.



Declan Rice, bu sezon West Ham United ile çıktığı 24 maçta 3 gol, 4 asist yapma başarısı gösterdi.





İLGİLİ VİDEO