MANU'da 60 milyon euro'luk hedef!

Manchester United'ın, Villarreal'ın stoperi Pau Torres ile ilgilendiği belirtildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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MANU'da 60 milyon euro'luk hedef!
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20 Nisan 2022 18:47
Premier Lig ekibi Manchester United'ın transfer hedefindeki isimlerden biri de Pau Torres.

Manchester Evening News'te yer alan habere göre; Manchester United, bu yaz yeni bir stoper kadrosuna katmak istiyor. İngiliz ekibinde adaylardan biri ise Villarreal forması giyen Pau Torres.

SATIN ALMA MADDESİ 60 MİLYON EURO

Haberde, Manchester United'ın geçen yaz da Torres transferini düşündüğü, Raphael Varane sonrası bu fikrin rafa kalktığı aktarıldı.

İspanyol Pau Torres'in bu sezon tekliflere açık olduğu vurgulanırken, 25 yaşındaki futbolcunun sözleşmesindeki satın alma opsiyonunun ise 60 milyon euro olduğu hatırlatıldı.

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