Manolis Siopis: 'Bu sene işimiz zor'

Trabzonspor'da Manolis Siopis, İstanbulspor'u mağlup ettikleri maçın ardından konuştu.



Siopis yaptığı açıklamada, "Bugün en önemli şey 3 puanla başlamaktı, biz de bunu yaptık. İlk yarıda iyi oynadık. İkinci yarıya başlarken çok da istediğimiz gibi başlayamadık. Çok pozisyon bulamadık. Maçın sonlarında 2. golü atıp maçı kopardık. Bu sene, geçen seneye göre daha zor. Avrupa var. Rakiplerimiz, son şampiyona karşı oynadıkları için daha motive olacaklar. Bizim işimiz bu. Elimizden geleni yapmaya çalışacağız." dedi.



Başarılı oyuncu ayrıca, "Bugün anahtar faktör, takım savunmamızdı. Geçen sezonki gibi çok çalışıyoruz. Savunma üzerine özellikle çalışıyor, iyi iletişim kuruyoruz. Kolay gol yememek için tüm takım mücadele ediyoruz." diyerek sözlerini noktaladı.





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