Manisa'ya Bucaspor'dan transfer

TFF 1. Lig ekiplerinden Manisa, Bucaspor 1928'den Efe Taylan Altunkara'yı transfer etti

Haber; AA
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Manisa'ya Bucaspor'dan transfer
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05 Ağustos 2021 14:59
TFF 1. Lig ekiplerinden Manisa, Bucaspor 1928'den Efe Taylan Altunkara'yı kadrosuna kattı.

Manisa Futbol Kulübünden yapılan açıklamada, Efe Taylan Altunkara ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Efe Taylan Altunkara, Manisa'da büyük başarılar elde etmek istediğini belirterek, "Takımımın başarısı için takım arkadaşlarımla birlikte çok çalışacağım. Hedefleri olan bir kulüpte olduğum için çok mutluyum." ifadelerini kullandı.


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