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Manisa FK evinde bonkör davrandı!

Spor Toto 1'inci Lig'de geçen hafta evinde Ankara Keçiörengücü ile golsüz berabere kalıp tekrar Play-Off barajının dışında kalan Manisa Futbol Kulübü bu sezon Mümin Özkasap Stadı'nda puanları saçtı.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Manisa FK evinde bonkör davrandı!
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06 Aralık 2022 16:08
Spor Toto 1'inci Lig'de geçen hafta evinde Ankara Keçiörengücü ile golsüz berabere kalıp tekrar Play-Off barajının dışında kalan Manisa Futbol Kulübü bu sezon Mümin Özkasap Stadı'nda bonkör davrandı.

İç sahada 9 karşılaşmaya çıkan Siyah-beyazlılar sadece 3 galibiyet alabilirken, 5 beraberlik ve 1 mağlubiyet elde etti. Manisa ekibi taraftarının önünde Altaş Denizlispor ve Adanaspor'u 3-2, Sakaryaspor'u da 2-1 yendi.

Tek mağlubiyetini ilk hafta Dyorex Boluspor'a karşı 1-0'lık skorla alan Manisa Futbol Kulübü, Yeni Malatyaspor, Altay, Çaykur Rizespor, Erzurumspor FK ve Ankara Keçiörengücü ile yenişemedi.

Evinde rakip ağlara 13 gol atıp kalesinde 11 gol gören Siyah-beyazlılar, 14 puan toplarken, zirve yolunda ise 13 puan bıraktı. Manisa Futbol Kulübü, ligde cumartesi günü Gürsel Aksel Stadı'nda seyircisiz oynanacak maçta Göztepe'nin konuğu olacak.

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