İngiltere Premier Lig'in 5. haftasında Liverpool evinde Crystal Palace ile karşı karşıya geldi. Anfield Stadı'nda oynanan mücadeleyi Kırmızılar yıldızlarının golleriyle 3-0 kazandı.Liverpool'a galibiyeti getiren goller, 43. dakikada Mane, 78. dakikada Salah ve 90. dakikada Naby Keita'dan geldi.Crystal Palace ile oynadığı son 9 Premier Lig maçını da kazanan Liverpool, bu maçlarda 26 gol attı. Öte yandanBu sonuçla 4. galibiyetini alan Liverpool puanını 13 yaparken, 3 maç sonra yenilen Crystal Palace 5 puanda kaldı.Premier Lig'in 6. haftasında Liverpool deplasmanda Brentford ile karşılaşacak, Crystal Palace ise evinde Brighton'ı ağırlayacak.