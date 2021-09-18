İngiltere Premier Lig'in 5. haftasında Liverpool evinde Crystal Palace ile karşı karşıya geldi. Anfield Stadı'nda oynanan mücadeleyi Kırmızılar yıldızlarının golleriyle 3-0 kazandı.
Liverpool'a galibiyeti getiren goller, 43. dakikada Mane, 78. dakikada Salah ve 90. dakikada Naby Keita'dan geldi.
Crystal Palace ile oynadığı son 9 Premier Lig maçını da kazanan Liverpool, bu maçlarda 26 gol attı. Öte yandan Palace'a karşı son 9 Premier Lig mücadelesinde de ağları sarsan Sadio Mane, lig tarihinde bir rakibe karşı 9 maçlık seri yakalayan ilk futbolcu oldu.
Bu sonuçla 4. galibiyetini alan Liverpool puanını 13 yaparken, 3 maç sonra yenilen Crystal Palace 5 puanda kaldı.
Premier Lig'in 6. haftasında Liverpool deplasmanda Brentford ile karşılaşacak, Crystal Palace ise evinde Brighton'ı ağırlayacak.
Liverpool'a galibiyeti getiren goller, 43. dakikada Mane, 78. dakikada Salah ve 90. dakikada Naby Keita'dan geldi.
Crystal Palace ile oynadığı son 9 Premier Lig maçını da kazanan Liverpool, bu maçlarda 26 gol attı. Öte yandan Palace'a karşı son 9 Premier Lig mücadelesinde de ağları sarsan Sadio Mane, lig tarihinde bir rakibe karşı 9 maçlık seri yakalayan ilk futbolcu oldu.
Bu sonuçla 4. galibiyetini alan Liverpool puanını 13 yaparken, 3 maç sonra yenilen Crystal Palace 5 puanda kaldı.
Premier Lig'in 6. haftasında Liverpool deplasmanda Brentford ile karşılaşacak, Crystal Palace ise evinde Brighton'ı ağırlayacak.