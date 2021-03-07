Manchester'ın kralı United: City'nin serisine nokta!

İngiltere Premier Lig'in 28. haftasındaki Manchester derbisini 2-0 kazanan Manchester United, City'nin 28 maçlık yenilmezlik serisini noktaladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Manchester'ın kralı United: City'nin serisine nokta!
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07 Mart 2021 21:23
İngiltere Premier Lig'in 28. haftasındaki dev derbide Manchester City, evinde Manchester United ile karşı karşıya geldi. Etihad Stadı'nda oynanan mücadeleyi Manchester United 2-0 kazandı ve 28 maç sonra yenilgi aldı.

Manchester United'a galibiyeti getiren goller, 2. dakikada penaltıdan Bruno Fernandes ile 50. dakikada Luke Shaw'dan geldi.

Manchester United, Kasım 2000'den bu yana ilk kez tüm kulvarlarda Manchester City deplasmanında üst üste 3 resmi galibiyet aldı. Öte yandan Manchester City Premier Lig'de, Nisan 2010'dan bu yana ilk kez sahasında üst üste iki derbiden mağlup ayrıldı.

Bu sonucun ardından 8 maçlık yenilmezlik serisi yakalayan Manchester United, puanını 54 yaparak lider Manchester City'nin 11 puan gerisinde 2. sıraya yerleşti.

Premier Lig'in 29. haftasında Manchester United evinde West Ham'ı konuk edecek, Manchester City ise Southampton ile Etihad'da karşılaşacak.





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