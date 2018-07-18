  •  
    İşte BEDELLİ askerlik bekleyen 12 futbolcu!..
  •  
    F.Bahçe de vazgeçmiyor 'Transferi an meselesi!'
  •  
    Görüşmelere başladı! 'Karadeniz'e yolculuk...'
  •  
    Beşiktaş'taki 3 isimden Orman'ı çıldırtan yanıt!
  •  
    Emre Mor'un menajeri açıkladı! "Transferi..."

Manchester United'dan Trabzonsporlu Yusuf Yazıcı'ya 13 milyon Euro

Premier Lig devi Manchester United, Trabzonspor'un genç yıldızı Yusuf Yazıcı'ya 13 milyon Euro'luk teklifte bulundu. Ancak başkan Ağaoğlu'nun "Satmıyoruz seneye gelin, görüşelim" yanıtını verdiği öğrenildi. Yusuf da Trabzonspor'da bu sezon kalmak istediğini yönetime bildirdi

Kaynak: Haberturk
Manchester United'dan Trabzonsporlu Yusuf Yazıcı'ya 13 milyon Euro
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
18 Temmuz 2018 09:58
Trabzonspor'un genç yıldızı Yusuf Yazıcı'nın peşini Avrupa kulüpleri bir türlü bırakmıyor.

Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun bu sene üzerine basa basa "Satmayacağız" dediği Yusuf Yazıcı'ya İngiltere'nin dev kulüplerinden Manchester United teklif yaptı. 20 yaşındaki genç oyuncu için İngiliz kulübünün kesenin ağzını açtığı ve tam 13 milyon Euroluk bir teklif sunduğu ortaya çıktı.

AĞAOĞLU: SATMIYORUZ, SENEYE GELİN

Ancak Ağaoğlu'nun "Satmıyoruz seneye gelin, görüşelim" yanıtını verdiği öğrenildi. Yusuf'un da Trabzonspor'da bu sezon kalmak istediğini Bordo-Mavili yöneticilerine ilettiği bildirildi.

Yusuf Yazıcı'yı Hollanda'nın PSV Eindhoven kulübünün de ısrarla istediği ve kulüp menajerleri aracılığıyla Trabzonspor'u yokladığı ifade edildi. Ünal Karaman'ın bu gelişmeler üzerine Yusuf ile özel bir görüşme yaptığı ve gelişimini Trabzonspor'da tamamlamaya devam etmesini istediğini söylediği öğrenildi.

Olcay Şahan: "Yusuf Yazıcı, Türkiye'nin en yetenekli futbolcusu. Onda gördüğüm yetenekleri gerçekten uzun yıllardır kimsede görmedim"



Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için