Manchester United'dan Trabzonsporlu Yusuf Yazıcı'ya 13 milyon Euro

Trabzonspor'un genç yıldızı Yusuf Yazıcı'nın peşini Avrupa kulüpleri bir türlü bırakmıyor.Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun bu sene üzerine basa basa "Satmayacağız" dediği Yusuf Yazıcı'ya İngiltere'nin dev kulüplerinden Manchester United teklif yaptı. 20 yaşındaki genç oyuncu için İngiliz kulübünün kesenin ağzını açtığı ve tam 13 milyon Euroluk bir teklif sunduğu ortaya çıktı.Ancak Ağaoğlu'nun "Satmıyoruz seneye gelin, görüşelim" yanıtını verdiği öğrenildi. Yusuf'un da Trabzonspor'da bu sezon kalmak istediğini Bordo-Mavili yöneticilerine ilettiği bildirildi.Yusuf Yazıcı'yı Hollanda'nın PSV Eindhoven kulübünün de ısrarla istediği ve kulüp menajerleri aracılığıyla Trabzonspor'u yokladığı ifade edildi. Ünal Karaman'ın bu gelişmeler üzerine Yusuf ile özel bir görüşme yaptığı ve gelişimini Trabzonspor'da tamamlamaya devam etmesini istediğini söylediği öğrenildi.Olcay Şahan: "Yusuf Yazıcı, Türkiye'nin en yetenekli futbolcusu. Onda gördüğüm yetenekleri gerçekten uzun yıllardır kimsede görmedim"